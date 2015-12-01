Арабські ЗМІ повідомили про втрату зв'язку з двома російськими вертольотами в Сирії

За деякими даними, це сталося в тому ж районі, де впав підбитий турецькими ВПС Су-24.

Про те, що в Туркменських горах в Сирії, недалеко від кордону з Туреччиною було втрачено зв'язок з двома російськими вертольотами, повідомляється, зокрема, в Twitter арабського ЗМІ AEJKhalil. Зазначаються навіть їх бортові номери: 927 і 930, пише Росбалт.

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Повідомляється також про деяких очевидців, які нібито бачили, як туркмени (сирійські турки, що входять до "поміркованої опозиції") відкрили вогонь по двох вертольотам з номерами 930 і 927 на бортах в районі Туркменської гори.

Офіційної інформації з цього приводу поки немає.