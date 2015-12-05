Британія завдала другу серію ударів по бойовиках ІД у Сирії

Винищувачі Королівських військово-повітряних сил Великобританії завдали другу серію ударів по бойовикам екстремістського руху "Ісламська держава" в Сирії.

Про це повідомляє Русска служба Би-би-си.

Цілями бомбардувань стали нафтоносні райони, контрольовані бойовиками.

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2 грудня британський парламент більшістю голосів проголосував за рішення почати авіаудари по позиціях джихадистів на сирійській території.

Через кілька годин після цього міноборони Сполученого королівства повідомило про те, що чотири винищувачі-бомбардувальники Tornado піднялися в повітря з військової авіабази Акротірі на Кіпрі і здійснили першу серію бомбардувань.

3 грудня міністр оборони країни Майкл Феллон повідомив, що британська влада направляє для нанесення авіаударів у Сирії ще вісім бомбардувальників.