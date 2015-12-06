Обама виступить зі зверненням до громадян США через загрозу тероризму

Звертаючись з Білого дому в 8:00 вечора (за місцевим часом), Барак Обама намагатиметься заспокоїти американців після стрілянини у Каліфорнії, внаслідок якої загинули 14 людей, яку ФБР розслідує як можливий терористичний акт, передає радіо "Свобода".

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Каліфорнії - ReutersПромова Барака Обами відбудеться через день після того, як угруповання "Ісламська держава" похвалило пару після масового розстрілу в Сан-Бернардіно як його "солдатів", і після того, як 5 грудня Барак Обама заявив, що США "не будуть тероризувати".

Слідчі збирають докази щодо 28-річного Саєда Фарука і його 29-річної пакистанської дружини Taшфіни Малик. Обоє були вбиті після того, як вони відкрили вогонь по соціальному центрі послуг 2 грудня. Тоді загинули 14 людей і ще 21 людина була поранена.