Глава Ростуризму, що володіє будинками на Сейшелах, порадив росіянам відпочивати вдома

Про це він сказав в інтерв'ю "Російській газеті".

"Необхідність пляжу і моря - це багато в чому нав'язаний стереотип останніх років, який ми вже сприймаємо як власну думку. Наші предки, навіть забезпечені, не їздили масово на закордонні моря", - заявив він.

Сафонов також заперечує, що його власні предки їздили хоча б "на води".

"Мої предки "на води" не їздили. Вони були звичайними селянами, орали. При цьому виховали нормальних дітей і були здоровіші, ніж ми зараз", - підкреслив він.

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За словами глави Ростуризму, "у США 80 відсотків громадян взагалі ніколи не виїжджали за кордон, вони подорожують в межах своєї країни".

"Ані в США, ані в Китаї, ані в Канаді, що, до речі, за кліматичними умовами близька до Росії, ні в інших країнах з великою кількістю населення немає такого стереотипного сприйняття відпочинку як виключно поїздка на море за системою "все включене" і обов'язково до Туреччини", - зазначив він.

За словами глави відомства, "якщо раніше хтось думав, що недоцільно інвестувати в розвиток турбізнесу в Росії і вживати заходів щодо продовження сезону, то зараз ця потреба очевидна всім".

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Сафонов також зазначив, що "одними закликами ми турпотік не збільшимо та інфраструктуру не розвинемо, треба підтримувати людей у їх намірі відпочивати в Росії".

У той же час, згідно майнової декларації Сафонова, опублікованої на сайті Ростуризму, він володіє двома будинками на Сейшельських островах - площею 170 і 368 квадратних метрів відповідно.