Дослідження: кількість іноземних громадян у лавах "Ісламської держави" подвоїлась

До такого висновку дійшли аналітики американської консалтингової компанії у сфері безпеки Soufan Group, яка оприлюднила відповідний звіт, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". За даними експертів компанії, лише упродовж 2014 року кількість бойовиків-іноземців, які беруть участь у бойових діях в Іраку та Сирії, зросла більш ніж удвічі, сягнувши щонайменше 27 тис. чоловік. Насамперед "Ісламська держава" змогла залучити найбільшу кількість бойовиків-іноземців: в її лавах таких осіб - десятки тисяч.

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"Феномен бойовиків-іноземців у Іраку та Сирії дійсно має глобальний характер", - йдеться у звіті компанії. Спроби багатьох країн завадити виїхати ісламісту до Сирії чи Іраку досі не принесли відчутних результатів. Згідно з даними аналітиків Soufan Group, до згаданих країн прибуло від 27 тис. до 31 тис. бойовиків-іноземців з 86 країн. У попередньому звіті, який побачив світ у червні 2014 року, ішлося про близько 12 тис. іноземних бойовиків, які беруть участь у збройному конфлікті в Сирії.

Більшість бойовиків, які фігурують у звіті, - вихідці з країн Близького Сходу та Північної Африки. Близько 5 тис. прибули з Європи, а ще 4700 - з колишніх республік Радянського Союз. Від 20 до 30% бойовиків згодом повертаються до країн, звідки вони приїхали, зазначають експерти Soufan Group.