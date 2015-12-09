Медведєв прокоментував корупційний скандал навколо сім'ї генпрокурора РФ Чайки

Заяву було зроблено в ефірі «Росія 1» в ході інтерв'ю, яке глава російського кабміну дав журналістам провідних телеканалів.

Медведєв заявив, що розслідування, подібні до того, яке провів ФБК щодо Чайки, "завжди є частиною політичної боротьби". Він також сказав, що часто такі розслідування носять "замовний характер".

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«Подібні розслідування були, є і будуть, головне, щоб вони ґрунтувалися на об'єктивних даних», — цитує Медведєва Lenta.ru.

«Ви сказали, що конкретній людині пред'явлено звинувачення, — сказав він, відповідаючи на запитання. — Слухайте, якщо ми будемо в такій системі координат перебувати, ми дуже далеко зайдемо. Тоді будуть в кращому випадку 30-ті роки», — підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступником генпрокурора Ольгою Лопатіної інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.