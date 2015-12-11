У Москві на машзаводі сталася масштабна пожежа (відео)

Пожежники ліквідували пожежу на території Тушинського машинобудівного заводу на північно-заході Москви.

Про це ТАСС повідомили в прес-службі ГУ МНС Росії по Москві. "О 01:36 мск (00:36 за київським часом, - УНІАН) пожежу на складі побутової хімії на території заводу ліквідовано. Постраждалих немає", - сказав співрозмовник агентства.

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Площа пожежі склала 15 тис. кв. м. На її гасіння пішло п'ять годин. В даний час на місці події тривають роботи з проливки і розбирання зруйнованих конструкцій згорілої будівлі. На місці працюють експерти пожежної лабораторії, яким належить встановити причину і осередок загоряння.

Пожежа стала другою найбільшою за площею в Москві за останні 10 років, передає ТАСС.

В пожежно-рятувальній службі Москви повідомили, що цю пожежу можна порівняти за площею з тією, яка сталася 14 травня 2006 року. "Тоді загорівся склад, де зберігалася фармацевтична продукція. Її загальна площа склала близько 15 тис. кв метрів, а причиною стало коротке замикання. Постраждала одна людина", - сказав співрозмовник агентства.

Причиною такої значної площі пожежі на Тушинському машинобудівному на північно-заході Москви заводі став запізнілий виклик пожежних, вважають в правоохоронних органах столиці. "Пожежників викликали, коли склад вже палав, звідти лунали хлопки, так як там зберігалася побутова техніка. В пожежну охорону зателефонували очевидці, які і викликали пожежників, - сказав джерело. - До моменту їх прибуття вогонь вже стрімко поширювався".

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Говорячи про ймовірні причини пожежі, у правоохоронних органах повідомили, що "як буває у таких випадках, розглядаються стандартні версії - коротке замикання, підпал, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки або сукупність факторів". "Звичайно, розглядаються всі версії, але поки що вони лише гіпотетичні. Ви уявляєте площу пожежі? Говорити про версії можна буде, після того як його погасять", - пояснили в правоохоронних органах.