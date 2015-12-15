Демократія по-російськи: Путін дозволив ігнорувати рішення міжнародних судів

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Раніше президент заявив, що вважає важливим питання надання конституційному суду можливості приймати рішення з приводу діяльності Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у частині, що стосується російського законодавства.

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Згідно із законом, КС може дати можливість владі Росії відмовитися від виконання постанов не тільки ЄСПЛ, але і будь-якого міждержавного органу із захисту прав і свобод людини.

Дискусії про переваги національного права над міжнародним почалися після рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСа, після якого з'явилися ризики арешту російського майна за кордоном у зв'язку з присудженням великих штрафів.