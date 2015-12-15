Керрі сподівається владнати розбіжності з Москвою через Сирію - ВВС

У програмі заплановані переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та зустріч із президентом Володимиром Путіним. Сторони також планують поговорити про Україну.

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Про це повідомляє ВВС-Україна.

Між Росією і США зберігаються розбіжності з приводу ролі, яку має відігравати президент Сирії Башар Асад.

Вашингтон хоче, щоб Асад пішов у відставку, оскільки без цього неможливо припинити громадянську війну в країні, проте Росія каже, що вирішувати його долю має сирійський народ.

Напередодні переговорів МЗС Росії розкритикував американську політику, звинувативши Вашингтон у "розподілі терористів на поганих і хороших".

Росія також відкинула підсумки зустрічі сирійських опозиційних груп, які погодилися об'єднатися для проведення мирних переговорів, але наголосили, що президент Асад не може брати участі в політичному процесі.

Президент США Барак Обама раніше заявив, що не вірить у швидку зміну стратегії Росії в Сирії, але висловив сподівання, що Москва рано чи пізно приєднається до військової коаліції, яка бореться з угрупуванням "Ісламська держава".

Кремль заявляє, що завдає повітряних ударів по позиціях ІД, але США звинувачують Москву в бомбардуваннях помірної опозиції на підтримку режиму Асада.

Сили міжнародної коаліції на чолі з США бомблять позиції ІД у Сирії з вересня 2014 року і не узгоджують свої рейди із Дамаском.

Пан Керрі спробує підготувати ґрунт для міжнародної зустрічі щодо Сирії, наміченої на кінець цього тижня.

Є деякі сумніви щодо того, чи відбудеться вона, але Держдепартамент США заперечує твердження Росії про те, що повинні бути виконані "попередні умови" для того, щоб зустріч по Сирії відбулася.

Переговори між сирійським урядом і опозицією попередньо заплановані на січень 2016 року.