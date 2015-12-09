Обама: важливо продовжувати докладати зусилля для створення міцного миру на Близькому Сході

Про це в середу заявив президент США Барак Обама на зустрічі з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним у Білому домі, передає ТАСС.

"Звичайно, незважаючи на те, що перспективи міцного миру зараз можуть здаватися далекими, важливо, продовжувати докладати зусилля", - сказав Обама перед початком зустрічі. За його словами, підтримка Ізраїлю в сфері безпеки є "одним з головних принципів американської зовнішньої політики".

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Президент США уточнив, що він має намір обговорити зі своїм ізраїльським колегою "спільну роботу по створенню меморандуму про порозуміння, який може стати основою для довгострокового надання додаткової допомоги ізраїльським силам оборони". Іншими темами зустрічі, додав американський лідер, стануть "виклики, з якими ми стикаємося з боку тероризму і нестабільності на Близькому Сході". Крім того, Обама і Рівлін хочуть поговорити про те, як США можуть допомогти послабити напруженість між Ізраїлем і Палестиною.

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Президент Ізраїлю зі свого боку підкреслив, що у Ізраїля "немає друга краще, ніж Сполучені Штати". Він подякував Обамі за надану підтримку. "Ми не воюємо з ісламом. Ми боремося з тими, хто використовує ідеї з метою поширення екстремізму та створення загроз для всіх ні в чому неповинних людей у світі", - зауважив Рівлін.