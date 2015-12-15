Із Сирії до госпіталю у Москві доставили важкопораненого військового-високопосадовця РФ - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

Крім того, Кремль продовжує вживати заходів із забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії. Це, зокрема, перельоти двох військово-транспортних літаків Іл-76 до авіабази Хмеймім та прохід через протоку Босфор у напрямку Середземного моря ВДК "Минск" Балтійського флоту.

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"Російська сторона несе чергові втрати у сирійському конфлікті. Із Сирії до Головного військового клінічного госпіталю імені академіка М.Н.Бурденка МО РФ доставлено важкопораненого високопосадового російського військовослужбовця", - йдеться у повідомленні розвідки.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія планує перекинути авіацією до Сирії підрозділи танкової дивізії.

Крім того, стало відомо, що на територію Луганської області, підконтрольну бойовикам "ЛНР", доставили тіла шести російських військовослужбовців із Сирії.