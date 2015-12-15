Правоохоронці знову прийшли з обшуком до Бібліотеки української літератури в Москві

У Бібліотеці української літератури в Москві проходить черговий обшук.

Про це УНІАН повідомив адвокат Іван Павлов.

"Щойно в бібліотеку Української літератури прийшли з черговим обшуком. Це стає недоброю традицією", - сказав він.

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За словами захисника, в бібліотеку прибули троє співробітників правоохоронних органів, які мають намір провести обшук і вилучити всі бухгалтерські документи.

Відповідаючи на запитання, чи не є це спробою російського слідства перекваліфікувати «екстремізм» у бібліотеці на економічні злочини, він сказав: «Подивимося».

При цьому адвокат додав, що зараз слідчі складають акт про обшук.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 грудня, пройшли обшуки у трьох співробітників Бібліотеки української літератури в Москві: Анни Павлюкової, завідувачки відділу комплектування Тетяни Мунтян і завідувача відділу українознавства, культурно-масових та медійних програм Віталія Крикуненка.

Крім того, головному бухгалтеру провели допит у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ.

28 жовтня в Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому факт підкидання помітила співробітниця бібліотеки Мунтян. Також обшук проходив вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріну було поміщено під домашній арешт строком на два місяці.

Слідчі заявили, що вона поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

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2 листопада російські правоохоронні органи допитували Мунтян, вона проходить у справі як свідок.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав директора Бібліотеки української літератури в Москві політв'язнем.

3 грудня Московський міськсуд до 27 грудня залишив під домашнім арештом Шаріну.