Мігранти почали виїжджати з Австрії через невиправдані очікування

Представник благодійної організації Caritas Мартін Гантнер пояснив, що деякі приїжджі повертаються додому через страх «депортації і приниження», інші сумують за своїми сім'ями, а частина з них мала інші уявлення про Австрії та Європі в цілому, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Local.

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"Тут так багато невизначеності для них, багато біженців травмовані і потребують почуття безпеки", - додав він.

За інформацією The Local, це підтверджують і дані міністерства внутрішніх справ країни. Так, в період з січня по листопад Австрію добровільно покинули близько 1,1 тис. косоварів, 530 іракців і 120 афганців. Для порівняння, у 2014 році на батьківщину перебралися тільки двоє вихідців з Іраку, дев'ять з Афганістану і один з Ірану.

«Ця тенденція стала найбільш помітна приблизно з середини вересня», - заявив представник відомства Карл-Хейнц Грундбек.

Глава віденської асоціації з захисту прав людини Гюнтер Еккер зазначив, що тренд буде зберігатися в найближчому майбутньому. «Багато іракців кажуть, що вони очікували кращого соціального захисту тут, багато хто також не має поняття, скільки триватиме процес отримання статусу біженця. Вони навіть не уявляли, що їх сім'ї зможуть перебратися до них лише через рік або навіть більше», - пояснив Гюнтер Еккер.

The Local зазначає, що, оскільки Косово вважається досить безпечною країною, шанс на отримання притулку невеликий, однак для мігрантів з Іраку і Афганістану цей процес дещо спрощено.