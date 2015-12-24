Дружина члена "банди Цапків" просить Чайку "вжити заходів" щодо фонду Навального

Як випливає з тексту заяви, яка є в розпорядженні РБК, Цеповяз просить «вжити заходів прокурорського реагування» щодо авторів розслідування ФБК про бізнес-імперію синів Чайки.

Цеповяз наполягає, що публікація ФБК «покликана представити її і її чоловіка як осіб, що мають незаконний зв'язок з високопоставленими співробітниками прокуратури або їх родичами», які ведуть бізнес з порушенням закону. Автори розслідування не згадали той факт, зазначає Цеповяз, що фірма «Цукор Кубані» не вела ніякої діяльності і припинила своє існування.

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«Цукор Кубані» фігурує в розслідуванні ФБК. Автори матеріалу, посилаючись на дані з ЕГРЮЛ, вказують, що співвласниками компанії були Наталія Цеповяз, дружина лідера банди Сергія Цапка Анжела-Марія і компанія «Арлайн». У свою чергу частки в «Арлайні» належали колишній дружині заступника генпрокурора Ользі Лопатіній і Надії Старовєровій, дружині колишнього керуючого справами Генпрокуратури Олексія Старовєрова, відстороненого від посади у зв'язку з розслідуванням справи банди GTA.

«Самим фактом свого існування «банда Цапків» зобов'язана заступництву вищих чиновників з Генеральної прокуратури», — стверджується в розслідуванні.

Як зазначає Наталія Цеповяз у своєму зверненні, «голослівні звинувачення у незаконних зв'язках» із співробітниками Генпрокуратури є наклепом і підпадають під ст. 128.1 КК (наклеп). Вона також зазначає, що її чоловік був засуджений не за вбивство 12 людей, як йдеться у публікації ФБК.

За вироком Краснодарського крайового суду Цеповяз був визнаний винним у фінансуванні злочинної діяльності озброєної групи і шахрайстві. Він отримав 20 років колонії суворого режиму. Пізніше Верховний суд скоротив термін на два місяці.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.