Навальний подасть до суду на генпрокурора РФ Чайку, що оскандалився після антикорупційного розслідування
Засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексій Навальний пообіцяв подати до суду проти російського генерального прокурора Чайку на захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це російський опозиціонер Навальний написав на своєму сайті.
Він просить показати хоч один факт з розслідування про бізнес сім'ї Чайки, який не доведений і який можна спростувати.
"Знаєте що, зазвичай ми так ніколи не робимо, хоч і чиновники вічно нахабно брешуть про роботу ФБК, але тут, мабуть, можна зробити виняток", - йдеться в повідомленні засновника Фонду.
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Крім того, він наголосив, що інакше ніяк не можна домогтися обіцяного "скоро озвучу, хто і що за цим стоїть".
"Додамо і цивільний процес кримінального розслідування проти Чайки і всієї мафії. ФБК і автори розслідування подадуть до суду на генпрокурора РФ Ю. Я. Чайку на захист честі, гідності та ділової репутації", - пообіцяв Навальний.
Також опозиціонер вважає, що у Чайки буде чудова можливість "озвучити, хто і що за цим стоїть".
Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які стосуються нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.
Учора прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовку послання Путіна.
Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.
Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.