Навальний подасть до суду на генпрокурора РФ Чайку, що оскандалився після антикорупційного розслідування

Про це російський опозиціонер Навальний написав на своєму сайті.

Він просить показати хоч один факт з розслідування про бізнес сім'ї Чайки, який не доведений і який можна спростувати.

"Знаєте що, зазвичай ми так ніколи не робимо, хоч і чиновники вічно нахабно брешуть про роботу ФБК, але тут, мабуть, можна зробити виняток", - йдеться в повідомленні засновника Фонду.

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Крім того, він наголосив, що інакше ніяк не можна домогтися обіцяного "скоро озвучу, хто і що за цим стоїть".

"Додамо і цивільний процес кримінального розслідування проти Чайки і всієї мафії. ФБК і автори розслідування подадуть до суду на генпрокурора РФ Ю. Я. Чайку на захист честі, гідності та ділової репутації", - пообіцяв Навальний.

Також опозиціонер вважає, що у Чайки буде чудова можливість "озвучити, хто і що за цим стоїть".

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені у публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), які стосуються нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Учора прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що в Кремлі не встигли прочитати скандальне розслідування про сім'ю генпрокурора РФ через підготовку послання Путіна.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.