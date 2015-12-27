Китай вперше в історії заборонив внутрішньосімейне насильство

У державній пресі Китаю йдеться, що, згідно з новим законом, фізичне, психологічне та інші форми насильства в сім'ї стануть злочином.

Закон також спрощує процедуру отримання заборонних ордерів, що забороняють насильникові наближатися до жертви, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як повідомляв УНІАН, постійний комітет Всекитайських зборів народних представниківсхвалив законопроект, який дозволяє китайським сім'ям мати двох дітей.