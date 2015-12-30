Три тонни серед шкільних парт: в аеропорту Бейрута вилучили рекордну партію наркотиків

Ліванські митники повідомили, що в аеропорту Бейрута було вилучено рекордну партію наркотичних речовин. Про це повідомляє "ВВС Росія".

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Представники митниці розповіли, що в зупиненій партії були каптагон, амфетамін і гашиш. Контрабандисти запакували їх у парти для початкової школи, які повинні були бути відправлені в Єгипет.

Також ліванські служби безпеки повідомляють, що їм вдалося виявити дві лабораторії, які випускали каптагон та інші наркотичні препарати. Таблетки каптагону зазвичай містять амфетамін і кофеїн та широко поширені на Близькому Сході.

Зазначимо, що протягом декількох місяців в аеропорту було вилучено кілька партій наркотиків. В результаті одного з інцидентів був заарештований саудівський принц.