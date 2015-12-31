Радник Меркель: ніяких поступок Кремлю в ситуації на Донбасі через Сирію не буде

Про це заявив уповноважений уряду Німеччини з питань співпраці з Росією та з питань головування в ОБСЄ Гернот Ерлер в інтерв'ю телерадіокомпанії SWR, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

"Ми рішуче налаштовані не робити цього і також не вести переговори про якісь знижки або щось схоже", - заявив він.

Читайте такожВійська Асада витіснили опозиційні сили з військової бази на півдні Сирії - ЗМІ

На його думку, фундаментом для політичного мирного процесу на Сході України повинні бути мінські домовленості.

У той же час Гернот Ерлер підкреслив, що конфлікт в Україні є головним викликом для німецького головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2016 році.

Нагадаємо, 1 січня 2016 року Німеччина головуватиме в ОБСЄ.