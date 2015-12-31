Жертвами війни у Сирії стала майже 21 тисяча мирних жителів

Про це повідомляє DW з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.

Майже 21 тисяча загиблих - цивільні особи, серед них 2 тис. 574 дитини. Серед загиблих - понад 16 тисяч ісламістів включно з бойовиками "Фронту аль-Нусра" та "Ісламської держави".

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нагадаємо, війна в Сирії розпочалася після мирних антиурядових демонстрацій у березні 2011 року. Відтоді бойові дії забрали життя понад чверті мільйона осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що 15 грудня внаслідок авіаударів по двох ринках на півночі Сирії, у яких підозрюються російські повітряно-космічні війська, загинули щонайменше 34 мирних жителі.