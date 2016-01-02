У Єгипті виявили схованку бойовиків з півтори тоннами вибухівки

Близько 1,5 тонни вибухівки виявлено єгипетськими військовослужбовцями на Синайському півострові.

Про це повідомив офіційний представник армії Єгипту Мухаммед Самір, передає ТАСС.

За його словами, схованку бойовиків, в якому перебувало 32 мішки з вибуховими речовинами великої потужності, було знайдено армійським патрулем в районі Ель-Косима у центральній частині Синаю.

Окрім цього, у ньому також знаходиться велика кількість боєприпасів, у тому числі для великокаліберних кулеметів. Вилучено також два позашляховики, які використовувалися екстремістами, і дві тонни палива.

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Екстремістське підпілля на Синаї різко активізувалося влітку 2013 року. Незважаючи на масштабні військові операції і поліцейські рейди, ліквідувати бойовиків поки не вдається. Найбільш гарячою точкою залишається північ півострова, де майже щодня відбуваються теракти і атаки на розташування силових структур, а також співпрацюють з ними місцевих жителів.

За більшістю нападів і диверсій стоять угруповання бойовиків "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Прихильники Єрусалима"), яке присягнуло більше року тому на вірність терористичної організації "Ісламська держава".