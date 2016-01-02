У Єгипті виявили схованку бойовиків з півтори тоннами вибухівки
Окрім цього, у схованці також знаходиться велика кількість боєприпасів, у тому числі для великокаліберних кулеметів.
Близько 1,5 тонни вибухівки виявлено єгипетськими військовослужбовцями на Синайському півострові.
Про це повідомив офіційний представник армії Єгипту Мухаммед Самір, передає ТАСС.
За його словами, схованку бойовиків, в якому перебувало 32 мішки з вибуховими речовинами великої потужності, було знайдено армійським патрулем в районі Ель-Косима у центральній частині Синаю.
Окрім цього, у ньому також знаходиться велика кількість боєприпасів, у тому числі для великокаліберних кулеметів. Вилучено також два позашляховики, які використовувалися екстремістами, і дві тонни палива.
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Екстремістське підпілля на Синаї різко активізувалося влітку 2013 року. Незважаючи на масштабні військові операції і поліцейські рейди, ліквідувати бойовиків поки не вдається. Найбільш гарячою точкою залишається північ півострова, де майже щодня відбуваються теракти і атаки на розташування силових структур, а також співпрацюють з ними місцевих жителів.
За більшістю нападів і диверсій стоять угруповання бойовиків "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Прихильники Єрусалима"), яке присягнуло більше року тому на вірність терористичної організації "Ісламська держава".