У РФ візьмуться за "патріотичне виховання" росіян різного віку
16:30, 02 січня 2016Світ
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Держпрограма складається з п'яти розділів і орієнтована на всі соціальні верстви і вікові групи громадян Росії.
REUTERS
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про затвердження державної програми «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2016-2020 роки».
Про це повідомляється на сайті уряду Росії.
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«Держпрограма складається з п'яти розділів і орієнтована на всі соціальні верстви і вікові групи громадян Росії при збереженні пріоритету патріотичного виховання дітей і молоді», - йдеться у довідці до постанови.
Функції координатора під час реалізації держпрограми покладено на Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодь).
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