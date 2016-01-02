У РФ візьмуться за "патріотичне виховання" росіян різного віку

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про затвердження державної програми «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2016-2020 роки».

Про це повідомляється на сайті уряду Росії.

Читайте такожУлюблений байкер Путіна пояснив, за що "Нічні вовки" отримали мільйони від Кремля

«Держпрограма складається з п'яти розділів і орієнтована на всі соціальні верстви і вікові групи громадян Росії при збереженні пріоритету патріотичного виховання дітей і молоді», - йдеться у довідці до постанови.

Функції координатора під час реалізації держпрограми покладено на Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодь).