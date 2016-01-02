У Бразилії частина скелі обвалилася на житлові будинки, оголошено надзвичайний стан (відео)
21:47, 02 січня 2016Світ
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В результаті події майже 137 сімей були змушені залишити свої будинки. За даними деяких ЗМІ, кількість постраждалих сягає 15 осіб.
Камінь котився близько 80 метрів по житловому району / Скріншот відео
У бразильському місті Віла-Велья оголошено надзвичайний стан після того, як шматок скелі впав на житловий квартал, повідомляє РИА Новости з посиланням на бразильське новинне агентство ABR.
У мережі з'являються відеозаписи події, зняті очевидцями.
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За даними відомства, величезний камінь відколовся від скелястого пагорба Боа-Віста і впав на житлові будинки. За даними деяких ЗМІ, в результаті події були поранені 15 осіб. У загальній складності 499 осіб змушені були залишити свої будинки. Повідомляється, що прокотився камінь 80 метрів по житловому району перед тим, як зупинитися.
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