У Бразилії частина скелі обвалилася на житлові будинки, оголошено надзвичайний стан (відео)

У бразильському місті Віла-Велья оголошено надзвичайний стан після того, як шматок скелі впав на житловий квартал, повідомляє РИА Новости з посиланням на бразильське новинне агентство ABR.

У мережі з'являються відеозаписи події, зняті очевидцями.

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За даними відомства, величезний камінь відколовся від скелястого пагорба Боа-Віста і впав на житлові будинки. За даними деяких ЗМІ, в результаті події були поранені 15 осіб. У загальній складності 499 осіб змушені були залишити свої будинки. Повідомляється, що прокотився камінь 80 метрів по житловому району перед тим, як зупинитися.