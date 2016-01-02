Власники хмарочоса, який згорів у Дубаї, обіцяють "зробити усе як було" - BBC

Компанія-власник хмарочоса, що згорів за кілька годин до початку новорічного феєрверку у Дубаї, пообіцяла відновити його до попереднього стану.

Про це повідомляє BBC Україна.

В Emaar Properties не зазначили, коли саме завершать ремонт у своєму Address Downtown hotel.

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Влада міста Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах розслідує причини пожежі, внаслідок якої постраждали 16 людей.

63-поверховий хмарочос розташований у центрі міста.

Попри пожежу, Дубай зустрів 2016-й рік салютом поблизу "Бурдж Халіфа" - найвищої будівлі світу.