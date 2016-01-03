ЗМІ: КНДР може готуватися до випробування водневої бомби

Про це йдеться в доповіді міністерства оборони Південної Кореї, передає Газета.ru з посиланням на "Ренхап".

"Ми не можемо скидати з рахунків можливість того, що розкопки Північною Кореєю нового тунелю на її полігоні Пунгері можуть проводитися для випробування водневої бомби", - йдеться у тексті доповіді.

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Представники міністерств оборони також зазначили, що Північна Корея може мати основу для термоядерної зброї, якщо враховувати останні проведені в країні дослідження в галузі ядерних технологій, історію випробувань снарядів і час, що минув з початку розробок.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив про наявність водневої бомби у КНДР. "Ми змогли стати великою ядерною державою, здатною захистити незалежність і національну гідність нашої батьківщини потужністю ядерних ударів і водневих бомб", - зазначив він.