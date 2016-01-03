У Ярославській області РФ згорів багатоквартирний будинок, п'ятеро людей загинули (фото)

Про це повідомило джерело в екстрених службах регіону, передає РІА Новости.

"На місці пожежі виявлено п'ять тіл, серед них четверо дітей", - сказав співрозмовник.

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За даними Центрального регіонального центру МНС, повідомлення про пожежу в 24-квартирному двоповерховому дерев'яному будинку за адресою вулиця Жовтнева, будинок 7, надійшло о 21.39 суботи. О 22.20 відкрите горіння було ліквідовано на площі 400 "квадратів".

Наразі попередня причина пожежі уточнюється.