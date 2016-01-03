У Ярославській області РФ згорів багатоквартирний будинок, п'ятеро людей загинули (фото)

05:36, 03 січня 2016
Світ
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Тіла п'яти загиблих, серед яких четверо дітей, виявлено на місці пожежі у багатоквартирному житловому будинку в селищі Пісочне Рибінського району Ярославської області.

Пожар, Россия / mchs.gov.ru

Про це повідомило джерело в екстрених службах регіону, передає РІА Новости.

"На місці пожежі виявлено п'ять тіл, серед них четверо дітей", - сказав співрозмовник.

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За даними Центрального регіонального центру МНС, повідомлення про пожежу в 24-квартирному двоповерховому дерев'яному будинку за адресою вулиця Жовтнева, будинок 7, надійшло о 21.39 суботи. О 22.20 відкрите горіння було ліквідовано на площі 400 "квадратів". 

mchs.gov.ru

Наразі попередня причина пожежі уточнюється.

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