Генсек ООН засудив масову страту в Саудівській Аравії
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун пригнічений стратою 47 засуджених в Саудівській Аравії і знову підтверджує своє неприйняття подібної найвищої міри покарання.
Про це заявив його офіційний представник Стефан Дюжаррик, передає ТАСС.
За його словами, справедливість винесених владою країни вердиктів викликає питання.
"Генеральний секретар глибоко пригнічений стратою в Саудівській Аравії 47 осіб, включаючи шиїтського проповідника шейха Німра ан-Німра, про яку було оголошено 2 січня міністерством внутрішніх справ країни. Німр ан-Німр і низка інших страчених ув'язнених були засуджені за підсумками судового процесу, який викликав серйозну заклопотаність у зв'язку з характером звинувачень і справедливістю процесу", - йдеться у письмовій заяві Дюжаррика.
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Він повідомив, що генсек ООН неодноразово піднімав питання про справу Німра ан-Німра з керівництвом Саудівської Аравії. За його словами, Пан Гі Мун твердо виступає проти смертної кари, а також закликає Саудівську Аравію відмовитися від цієї найвищої міри покарання.
Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.