Генсек ООН засудив масову страту в Саудівській Аравії

Про це заявив його офіційний представник Стефан Дюжаррик, передає ТАСС.

За його словами, справедливість винесених владою країни вердиктів викликає питання.

"Генеральний секретар глибоко пригнічений стратою в Саудівській Аравії 47 осіб, включаючи шиїтського проповідника шейха Німра ан-Німра, про яку було оголошено 2 січня міністерством внутрішніх справ країни. Німр ан-Німр і низка інших страчених ув'язнених були засуджені за підсумками судового процесу, який викликав серйозну заклопотаність у зв'язку з характером звинувачень і справедливістю процесу", - йдеться у письмовій заяві Дюжаррика.

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Він повідомив, що генсек ООН неодноразово піднімав питання про справу Німра ан-Німра з керівництвом Саудівської Аравії. За його словами, Пан Гі Мун твердо виступає проти смертної кари, а також закликає Саудівську Аравію відмовитися від цієї найвищої міри покарання.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.