У Брюсселі знизили рівень терористичної загрози

Відповідна заява з'явилося сьогодні на сайті національного Координаційного центру аналізу загроз, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Напередодні Нового року в Брюсселі відбулася серія арештів. Через загрозу теракту в новорічну ніч в місті було скасовано святкові заходи.

24 грудня поліція в Брюсселі заарештувала дев'ятого підозрюваного в причетності до терактів у Парижі в листопаді. Основний підозрюваний - Салах Абдеслам - досі в бігах.

Найвищий - четвертий - рівень терористичної загрози було запроваджено в Бельгії майже відразу після паризьких терактів. Наприкінці листопада рівень загрози було знижено до третього.

Поки громадські заклади міста були закриті, поліція провела більше як 20 рейдів. Наприкінці грудня поліція Брюсселя повідомила, що розслідує інформацію про оргії в поліцейській дільниці нібито в дні спецоперації.