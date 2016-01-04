У Кенії через 9 місяців запрацював університет, на який напали бойовики "Аш-Шабаб"

16:19, 04 січня 2016
Світ
228 0

Університет в місті Гарісса в Кенії офіційно відкрили через 9 місяців після нападу бойовиків ісламістського угруповання "Аш-Шабаб".

кения гарисса атака аш-шабаб / twitter.com/eromzy

Очікується, що студенти повернуться в кампус в майбутній понеділок, повідомляє BBC Україна.

На території університету для додаткової безпеки знаходиться поліція.

Під час нападу бойовиків, який відбувся в квітні, загинули майже 150 осіб, більшість - студенти.

Читайте такожСША запропонували нагороду за лідерів угруповання "Аш-Шабаб"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter