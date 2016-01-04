У Кенії через 9 місяців запрацював університет, на який напали бойовики "Аш-Шабаб"

Очікується, що студенти повернуться в кампус в майбутній понеділок, повідомляє BBC Україна.

На території університету для додаткової безпеки знаходиться поліція.

Під час нападу бойовиків, який відбувся в квітні, загинули майже 150 осіб, більшість - студенти.

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