У Кенії через 9 місяців запрацював університет, на який напали бойовики "Аш-Шабаб"
16:19, 04 січня 2016Світ
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Університет в місті Гарісса в Кенії офіційно відкрили через 9 місяців після нападу бойовиків ісламістського угруповання "Аш-Шабаб".
У Кенії запрацював університет, на який напали бойовики "Аш-Шабаб" / twitter.com/eromzy
Очікується, що студенти повернуться в кампус в майбутній понеділок, повідомляє BBC Україна.
На території університету для додаткової безпеки знаходиться поліція.
Під час нападу бойовиків, який відбувся в квітні, загинули майже 150 осіб, більшість - студенти.
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