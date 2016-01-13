Парламент Казахстану одноголосно проголосував за саморозпуск

Мажиліс Казахстану прийняв звернення до президента Нурсултана Назарбаєва про розпуск парламенту.

Як передає DW, на пленарному засіданні у середу, 13 січня, депутати нижньої палати парламенту одноголосно прийняли звернення до президента з проханням про достроковий розпуск Мажилісу. Читайте такожУ БПП запевняють, що нікому не вдасться "розпустити цю Верховну Раду" "Були присутні 103, "за" проголосували 103 депутата", - оголосив підсумки вотуму спікер мажилісу Кабібулла Джакупов. Дострокові вибори можуть відбутися вже наприкінці березня.

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