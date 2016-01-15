В Нідерланди за квотами прибули перші біженці
15:23, 15 січня 2016Світ
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В Нідерланди прибули перші біженці з європейським квотами.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал NOS. Двома рейсами з Італії в країну прибули 50 громадян Еритреї.
Як зазначає телеканал, цей процес займає більше часу, ніж очікувалося, оскільки ряд країн не хочуть виконувати взяті на себе зобов'язання.
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Як відомо, згідно з досягнутими у минулому році домовленостями на рівні Європейського союзу, в загальній складності 160 тисяч біженців з Італії та Греції повинні бути переселені в інші європейські країни. Нідерланди мають в загальній складності прийняти 9 тисяч шукачів притулку.
Детальніше на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2590001
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