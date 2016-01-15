В Нідерланди за квотами прибули перші біженці

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал NOS. Двома рейсами з Італії в країну прибули 50 громадян Еритреї.

Як зазначає телеканал, цей процес займає більше часу, ніж очікувалося, оскільки ряд країн не хочуть виконувати взяті на себе зобов'язання.

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Як відомо, згідно з досягнутими у минулому році домовленостями на рівні Європейського союзу, в загальній складності 160 тисяч біженців з Італії та Греції повинні бути переселені в інші європейські країни. Нідерланди мають в загальній складності прийняти 9 тисяч шукачів притулку.

Детальніше на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2590001