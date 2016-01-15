Делегації з РФ не буде: Німеччина відмовила у візі російському міністру АПК

Міністр сільського господарства РФ Олександр Ткачов через санкції ЄС не отримав візу до Німеччини. Про це повідомляється на сайті Мінсільгоспу Росії.

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"Росія планувала взяти участь у Всесвітній продовольчій і аграрній виставці "Зелений тиждень-2016", але МЗС ФРН відмовилось видати дозвіл на прибуття до Берліна міністра сільського господарства РФ Олександра Ткачова, включеного до санкційних спискыв ЄС. Цей факт автоматично зробив неможливою участь у форумі російської делегації", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, найбільший європейський сільськогосподарський ярмарок "Зелений тиждень", щороку збирає в Берліні сотні тисяч відвідувачів.