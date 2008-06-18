Тимошенко відлітає до Брюсселя

Завтра, 19 червня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з одноденним робочим візитом Брюссель.

За інформацією Управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, в програмі візиту заплановані зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО з Генеральним секретарем Ради ЄС, Високим представником із спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ і Комісаром Єврокомісії з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

Також планується участь Ю.ТИМОШЕНКО в саміті Європейської народної партії, в рамках якого передбачена зустріч з керівниками урядів європейських держав.