Берегова охорона США припинила пошуки 12 морських піхотинців біля узбережжя Гаваїв
Берегова охорона США припинила пошуки 12 морських піхотинців, зниклих без вісти після зіткнення двох військових вертольотів біля узбережжя Гавайських островів.
Нагадаємо, два військових транспортних вертольоти США зіткнулися 16 січня у ході нічних навчань. На борту кожного з них знаходилося шість осіб.
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Точна причина аварії поки не відома, повідомляє Бі-бі-сі. Уламки вертольотів були виявлені в морі. Пошуки людей велися в складних погодних умовах.
"Рішення про припинення пошукової операції, в результаті якої уцілілих знайти не вдалося, було вкрай важким", - сказав командувач берегової охорони 14 округу капітан Джим Дженкінс.
"Від імені всієї берегової охорони хочу сказати, що всі наші думки і молитви - з морськими піхотинцями з вертолітної ескадрильї, а також з рідними і близькими зниклих безвісти", - додав офіцер.