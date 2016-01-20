Берегова охорона США припинила пошуки 12 морських піхотинців біля узбережжя Гаваїв

Нагадаємо, два військових транспортних вертольоти США зіткнулися 16 січня у ході нічних навчань. На борту кожного з них знаходилося шість осіб.

Читайте такожБіля узбережжя Гавайських островів зіткнулися американські військові вертольоти

Точна причина аварії поки не відома, повідомляє Бі-бі-сі. Уламки вертольотів були виявлені в морі. Пошуки людей велися в складних погодних умовах.

"Рішення про припинення пошукової операції, в результаті якої уцілілих знайти не вдалося, було вкрай важким", - сказав командувач берегової охорони 14 округу капітан Джим Дженкінс.

"Від імені всієї берегової охорони хочу сказати, що всі наші думки і молитви - з морськими піхотинцями з вертолітної ескадрильї, а також з рідними і близькими зниклих безвісти", - додав офіцер.