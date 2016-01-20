У Міноборони Британії заявили, що підтримка Росією режиму Асада "відстрочує передсмертну агонію"

"Я все більшою мірою схвильований російськими бомбардуваннями", - сказав Феллон у Парижі перед зустріччю міністрів оборони країн очолюваної США коаліції з боротьби з бойовиками "Ісламської держави" у Сирії та Іраку, передає Reuters.

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За словами міністра, "людські втрати продовжують зростати. За нашими підрахунками, декілька сотень цивільних громадян було вбито шляхом застосування некерованих боєприпасів по цивільних районах та опозиційних групах, які борються з (сирійським президентом Башаром) аль-Асадом".

Феллон зазначив, що шкодує через такий стан речей. На його переконання, підтримка режиму Асада просто "відстрочує передсмертну агонію".

"Навпаки, Росія повинна використати свій вплив, щоби чітко пояснити, що Асад не має майбутнього у Сирії", - заявив Феллон.