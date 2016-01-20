"Мабуть, грошей немає": Путін здивований, чому міністри не на лижних курортах у Давосі

Про це повідомляє «Газета.Ru».

«Я дивлюся, тут велика кількість моїх колег з уряду. Незрозуміло, хто поїхав в Давос на гірських лижах кататися. З великим бажанням чогось раніше їздили, тепер не їздять. Мабуть, грошей не вистачає на квитки. Економлять. Витрачають добре - вдома треба працювати», - пожартував Путін.

20 січня в Давосі відкрився Всесвітній економічний форум.

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Як повідомляв УНІАН, Путін побачив нові можливості через обвал рубля.