"Мабуть, грошей немає": Путін здивований, чому міністри не на лижних курортах у Давосі
Президент Росії Володимир Путін в ході форуму «Опори Росії» під назвою «Малий бізнес - національна ідея?» пожартував на тему відсутності коштів у міністрів на поїздку до Давосу на Всесвітній економічний форум.
Про це повідомляє «Газета.Ru».
«Я дивлюся, тут велика кількість моїх колег з уряду. Незрозуміло, хто поїхав в Давос на гірських лижах кататися. З великим бажанням чогось раніше їздили, тепер не їздять. Мабуть, грошей не вистачає на квитки. Економлять. Витрачають добре - вдома треба працювати», - пожартував Путін.
20 січня в Давосі відкрився Всесвітній економічний форум.
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Як повідомляв УНІАН, Путін побачив нові можливості через обвал рубля.
Президент РФ переконаний, що обвал рубля і курсова різниця - це відмінний привід, щоб нею скористатися, так як відкриваються нові можливості для бізнесу,.
20 січня курс долара в ході торгів перевищив 80 руб., євро наблизився до 88 руб.