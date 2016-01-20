Спецназ "видавив" протестувальників із будівлі парламенту Молдови

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на молдавський вебсайт Newsmaker.md.

Частина мітингувальників була "видавлена" спецназом, який перед тим розпочав звільнення приміщень парламенту. Місцеві ЗМІ зазначають, що поліція не діяла жорстко – спецназівці відтісняли людей, змушуючи їх просуватися до виходу з приміщення.

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Також відомо, що політики-лідери протесту наразі відсутні на місці подій – всі вони поїхали на телеефір.

Повідомляється про декількох постраждалих і з боку мітингувальників, і з боку поліції.

Зокрема, травму дістав один з представників руху "Гідність і правда" Кирил Моцпан.

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Водночас, жодних затримань поки не відбулося.

Спецназ намагався також розчистити прилеглі до парламенту території, але онлайн-трансляція свідчить, що люди залишаються поруч з будівлею парламенту.