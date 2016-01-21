Лідери партій, що протестують у Молдові, закликали людей не розходитися і продовжити мітинг завтра
00:01, 21 січня 2016Світ
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Лідери проросійських Партії соціалістів Ігор Додон і "Нашої партії" Ренато Усатий звернулися до протестуючих з проханням не розходитися.
Додон і Усатий звернулися до протестуючих з проханням не розходитися / фото: sputnik.md
Вони закликали до мирних протестів, передає Sputnik.
"Вранці в четвер продовжимо протести,щоб не допустити прийняття присяги новим кабміном", - заявив Усатий, виступаючи перед мітингувальниками.
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Як повідомляв УНІАН, у Кишиневі як прихильники проросійських партій (соціалістів і «нашистів»), так і проєвропейської громадянської платформи DA штурмували будівлю парламенту.
Однак, незабаром люди вийшли з будівлі, частина мітингувальників була "видавлена" спецназом, який почав звільнення приміщень парламенту. Місцеві ЗМІ зазначають, що поліція діяла не занадто жорстко.
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