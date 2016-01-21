Великобританія заморожує активи підозрюваних у вбивстві Литвиненка і викликає посла "на килим"

Про це заявила глава британського МВС Тереза Мей, коментуючи доповідь, представлену раніше 21 січня суддею Високого суду Лондона Робертом Оуеном за результатами публічного слухання у справі про загибель Литвиненка.

Мей також повідомила, що у зв'язку висновками про можливу причетність російської влади до цього злочину, посол РФ у Великобританії буде викликаний в МЗС країни. Російському дипломату, сказала вона, буде виражене «крайнє невдоволення», повідомляє Медуза за інформацією Yahoo News.

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Можлива причетність російської влади до вбивства Литвиненка викликає «глибоку стурбованість», сказала Мей. Такі дії є «грубим і неприйнятним порушенням міжнародних законів і цивілізованої поведінки», додала вона.

Як повідомляв УНІАН, лондонський суд визнав президента РФ Володимира Путіна «ймовірно» причетним до загибелі колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка.