Названа найкраща країна для подорожей для одного

Про це US News повідомляє з посиланням на дослідження консалтингової компанії зіс діаграми Consulting і Уортонської школи бізнесу при Пенсільванському університеті, передає Lenta.ru.

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«Коли мова заходить про одиночний туризм, багато людей вважають Іспанію кращим вибором. Вам не потрібен партнер, щоб пізно вночі прогулятися до Альгамбра. Фламенко можна насолодитися і за столиком на одну персону. А тапас має такий же смак, якщо куштувати його на одинці», - наголошується в доповіді.

Опитані експертами туристи відзначили багату культуру Іспанії, різноманітність природи і кухню країни. У 2014 році її відвідали 65 млн туристів з усього світу.

Друге місце рейтингу займає Італія. За нею йдуть Австралія і Нова Зеландія, а замикає п'ятірку Бразилія. Найгіршими країнами для подорожей поодинці були названі Пакистан та Іран.

Рейтинг складався на основі декількох критеріїв. Серед них - культурна складова відпочинку, дружелюбність місцевих жителів, розваги, клімат, безпека, мальовничість і унікальність. Загалом експерти опитали понад 16 тис. осіб по всьому світу.