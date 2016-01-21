Кремль несе для ЄС більшу небезпеку, ніж біженці - генерал НАТО

16:19, 21 січня 2016
Світ
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Держава-агресор Росія зараз представляє серйозну загрозу для держав Організації Північноатлантичного договору, ніж європейська криза через наплив близькосхідних біженців.

Павел / REUTERS

Про це заявив голова Військового комітету НАТО і колишній начальник Генштабу Чехії Петр Павєл, повідомляє Радіо Прага.

"Якщо з двох загроз вибирати більш значну, то держава, що володіє виключним військовим арсеналом, включаючи ядерну зброю, і яке, не бентежачись, порушує міжнародні договори, безсумнівно, виходить з точки зору наявності ризику на першу позицію", - пояснив він.

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За словами чеського генерала, твердження про наявність координуючої сили в міграційній єврокризі не підтверджується інформаційно-аналітичними висновками, доступними всім державам-членам НАТО.

"Необхідно прийняти до уваги, що частина з них (біженців - УНІАН) є економічними мігрантами, які вирушили в дорогу з метою поліпшення свого соціального і економічного становища. Кількість їх збільшилася, у тому числі і в результаті відкритості деяких європейських країн. Якщо б деякі держави меншою мірою виявляли свою готовність приймати біженців, і про це було добре відомо, то потік економічних мігрантів був би скромнішим", - сказав він.

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