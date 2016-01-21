Верховний муфтій Саудівської Аравії заборонив шахи

Газета пояснює, що аш-Шейх виступив зі своєю заявою на телебаченні, відповідаючи на запитання глядачів на релігійні теми.

Guardian також наводить посилання на запис ефіру. Згідно фетві верховного муфтія, шахи є азартною грою, тож є забороненою в ісламі. В газеті вважають малоймовірним, що заборона на шахи буде реалізована в країні насправді, а шахи зведуть в статус «незначних вад» – таких, як музика, передає Slon.

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Президент юридичного комітету Саудівської шахової асоціації Муса Бін Тайлі в твіттері припустив, що слова аш-Шейха можуть бути порадою людині, яка поставила питання про шахи, але не вимогою відмовитися від цієї гри всім мусульманам. Також він написав, що на 22 січня запланований турнір, який пройде в Мецці.