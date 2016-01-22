Суд у Польщі підтвердив правомірність скасування оренди ставки Гітлера

Суддя у місті Ольштин у четвер, 21 січня, підтвердив розірвання угоди, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство АР. В компанії вже заявили про намір оскаржити це рішення.

Влада польського міста Герлож раніше скасувала угоду оренди комплексу "Вовче лігво", проте приватна компанія опротестувала це рішення попри борг у 1,2 мільйони злотих (близько 270 тисяч євро).

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"Вовче лігво", яке складається з близько 200 військових бункерів і казарм, було головною ставкою Гітлера у 1941-1944 роках. Після завершення Другої світової війни ця територія стала частиною Польщі і зараз "Вовче лігво" є туристичним об’єктом.