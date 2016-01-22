Протести в Тунісі проти безробіття поширюються на інші міста - BBC
05:04, 22 січня 2016Світ
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Протести довкола безробіття серед молоді, що вже третій день тривають у туніському місті Кассерін, поширилися і на інші міста країни.
REUTERS
У четвер стало відомо, що у сутичках між поліцією і демонстрантами загинув правоохоронець, передає BBC Україна.
Повідомляють також про спроби штурму урядових будівель - зокрема, в одному з міст демонстранти підпалили офіс поліції.
Проблема безробіття у Тунісі загострилася після революції 2011 року і відставки тодішнього президента країни Зіна аль-Абідін бен Алі.
REUTERS
Чинний прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід визнав, що безробіття є однією із ключових проблем в країні, проте заявив, що в уряду немає "чарівної палички", аби здолати її.
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У Тунісі наразі понад третина молоді не має роботи.
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