Протести в Тунісі проти безробіття поширюються на інші міста - BBC

У четвер стало відомо, що у сутичках між поліцією і демонстрантами загинув правоохоронець, передає BBC Україна.

Повідомляють також про спроби штурму урядових будівель - зокрема, в одному з міст демонстранти підпалили офіс поліції.

Проблема безробіття у Тунісі загострилася після революції 2011 року і відставки тодішнього президента країни Зіна аль-Абідін бен Алі.

Чинний прем'єр-міністр Тунісу Хабіб Ессід визнав, що безробіття є однією із ключових проблем в країні, проте заявив, що в уряду немає "чарівної палички", аби здолати її.

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У Тунісі наразі понад третина молоді не має роботи.