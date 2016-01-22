В РФ через нові правила можуть залишитися без імпортних ліків - ЗМІ

Ціни на ліки зросли майже на 25% — удвічі вище рівня інфляції. У зв'язку з рішенням Мінпромторгу РФ у поточному році росіяни не побачать сотні сучасних лікарських препаратів іноземного виробництва. А через рік із прилавків можуть зникнути буквально тисячі найменувань ліків. Про це йдеться у статті Business FM.

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Більшість сучасних фармкомпаній працюють за стандартом GMP — системою норм і правил, які регулюють виробництво медпрепаратів. При цьому російські чиновники вирішили видавати іноземним виробникам власні GMP-сертифікати. У поточному році це торкнеться всіх нових препаратів, в наступному — абсолютно всіх ліків.

Видання описує механізм сертифікації. Російський чиновник виїжджає за кордон і під лупою розглядає весь цикл виробництва: від хімічних реакцій до пакування готової продукції. Відрядження повністю сплачує виробник. Він же платить мито в розмірі 30 тисяч доларів. При позитивному вирішенні компанія отримує сертифікат і може вийти на російський ринок.

Але у цієї схеми є ряд недоліків. По-перше, дрібні виробники можуть не витримати фінансового навантаження від приїзду перевіряючих і відмовитися від роботи в Росії. По-друге, за інформацією джерел видання, сертифікацією компаній займаються всього вісім людей. А кількість нових препаратів, які повинні з'явитися в цьому році, наближається до тисячі. Їх просто не встигнуть перевірити. Відповідно – не будуть продавати в РФ.

"Часу для того, щоб отримати сертифікати при запуску нового продукту, піде дуже багато, тобто це не рік, а більше. Крайніми виявляться пацієнти", - розповідає глава російського представництва Pfizer, Данило Блінов.

В наступному році інспектори РФ повинні будуть перевірити вже кілька тисяч препаратів. Якщо не збільшити штат інспекторів до сотні людей, фізично просто неможливо. Закордонні ліки почнуть зникати з аптек. При цьому на запит журналістів про причини введення нової сертифікації ані в російському МОЗ, ані в Мінпромторгу не відповіли.