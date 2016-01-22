Російський солдат визнав себе винним у вбивстві вірменської родини під час несення служби

18:12, 22 січня 2016
Світ
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Російський військовослужбовець Валерій Пермяков, обвинувачений у вбивстві сім'ї Аветисян у вірменському місті Гюмрі, сьогодні в залі суду визнав себе винним у скоєнні цього злочину.

news.am

Про це повідомляє News.am.

На суді у справі про вбивство родини Аветисян в Гюмрі сьогодні була зачитана заключна частина обвинувального висновку.

Після цього на запитання судді Арутюна Мовсісяна підсудний Валерій Пермяков заявив, що йому зрозуміла суть та юридичні кваліфікації звинувачення, і він визнає себе винним.

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На уточнююче запитання судді, чому саме він визнає себе винним, підсудний відповів: "У всьому".

За версією слідства, 12 січня цього року Пермяков, рядовий зі 102-ї російської військової бази в Ґюмрі, самовільно залишив частину зі зброєю, вбив сімох членів вірменської родини, серед них - двох малих дітей, і спробував втекти до Туреччини.

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