Російський солдат визнав себе винним у вбивстві вірменської родини під час несення служби
Російський військовослужбовець Валерій Пермяков, обвинувачений у вбивстві сім'ї Аветисян у вірменському місті Гюмрі, сьогодні в залі суду визнав себе винним у скоєнні цього злочину.
Про це повідомляє News.am.
На суді у справі про вбивство родини Аветисян в Гюмрі сьогодні була зачитана заключна частина обвинувального висновку.
Після цього на запитання судді Арутюна Мовсісяна підсудний Валерій Пермяков заявив, що йому зрозуміла суть та юридичні кваліфікації звинувачення, і він визнає себе винним.
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На уточнююче запитання судді, чому саме він визнає себе винним, підсудний відповів: "У всьому".
За версією слідства, 12 січня цього року Пермяков, рядовий зі 102-ї російської військової бази в Ґюмрі, самовільно залишив частину зі зброєю, вбив сімох членів вірменської родини, серед них - двох малих дітей, і спробував втекти до Туреччини.