Удар по "духовних скрепах": Головний антифашист РФ Рогозін "зігував" на мітингу неонацистів - ЗМІ (відео)

Про це пише "Четверта влада".

Під час свого виступу в Москві на з'їзді неонацистів Рогозін заявив, що не бажає жити на вулиці імені Ахмата Кадирова, перейменованої на честь загиблого батька нинішнього лідера Чечні Рамзана Кадирова. При цьому Рогозін здійснював характерний жест правою рукою, повторюючи привітання гітлерівців.

«Я не хочу жити на вулиці Кадирова. Якщо ми погодимося з цим сьогодні, то Новий Арбат буде називатися Нові Атаги, Старий Арбат - Старі Атаги. Китайгород буде називатися Чечен-аул. Пушкінська площа буде називатися Гудермесом! Я цього не хочу!» - цитує Рогозіна видання.

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Крім того, Рогозін стверджував, що чеченці не вважають росіян за людей.

«Москва - російське місто. І ми повинні кожен день, кожну секунду думати про це!» - закликав з трибуни Рогозін.