Держдеп США пояснив рішення позбавити акредитації 5 консулів Росії

23:12, 22 січня 2016
Світ
2019 0

Державний департамент США повідомив, що скасував акредитацію п’яти почесних консулів Росії у США у відповідь на переслідування американських дипломатичних працівників у Росії.

obozrevatel.com

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив речник Держдепартаменту Марк Тонер, втручанням Росії в дипломатичну і консульську діяльність США стали не тільки ці переслідування, а й, наприклад, примусове закриття Американського центру в Москві і 28 його відділень по всій Росії.

Читайте такожКеррі допустив зняття санкцій проти РФ "упродовж наступних місяців"

Речник попередив, що Вашингтон готовий і на подальші дії у відповідь, якщо в Росії триватимуть нові спроби перешкодити дипломатичній і консульській діяльності США.

Водночас він наголосив, що це не стосується офіційних дипломатичних відносин між двома країнами, які через відповідь США не зазнають шкоди, і не вплине на дипломатичну діяльність Росії у США, включно з посольством, консульствами і культурним центром.

Читайте такожУ Пентагоні заявили, що сирійська кампанія РФ допомогла закріпитися режиму Асада

Інститут почесних консулів, які не є дипломатичними працівниками, передбачає, що такі особи можуть виконувати деякі обмежені функції консульського представництва однієї держави на частині території іншої. Нерідко це громадяни самої країни перебування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter