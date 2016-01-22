Держдеп США пояснив рішення позбавити акредитації 5 консулів Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив речник Держдепартаменту Марк Тонер, втручанням Росії в дипломатичну і консульську діяльність США стали не тільки ці переслідування, а й, наприклад, примусове закриття Американського центру в Москві і 28 його відділень по всій Росії.

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Речник попередив, що Вашингтон готовий і на подальші дії у відповідь, якщо в Росії триватимуть нові спроби перешкодити дипломатичній і консульській діяльності США.

Водночас він наголосив, що це не стосується офіційних дипломатичних відносин між двома країнами, які через відповідь США не зазнають шкоди, і не вплине на дипломатичну діяльність Росії у США, включно з посольством, консульствами і культурним центром.

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Інститут почесних консулів, які не є дипломатичними працівниками, передбачає, що такі особи можуть виконувати деякі обмежені функції консульського представництва однієї держави на частині території іншої. Нерідко це громадяни самої країни перебування.