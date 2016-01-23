Внаслідок стрілянини в канадській школі загинули 5 людей - прем'єр-міністр
02:56, 23 січня 2016Світ
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Внаслідок стрілянини в школі в канадській провінції Саскачеван загинули п'ятеро людей, стрілок заарештований.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Daily Mail.
Повідомляється, що дві людини отримали поранені та перебувають у критичному стані. При цьому зазначається, що ймовірного стрільця було затримано.
Особи стрільця та його жертв поки не встановлені.
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"Я не знаю на 100%, що трапилося, однак це почалося вдома і закінчилося в школі", - повідомив в.о. мера міста Ла Лош Кевін Жанвье.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відзначив, що це є "безумовно найгіршим жахіттям для батьків".
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