Сирійська опозиція звинуватила Росію в бомбардуваннях 25 шкіл за 4 місяці - ЗМІ

У тимчасовому уряді Сирії, створеному опозиційною "Національною коаліцією опозиції і революційних сил Сирії" під керівництвом Ахмета Туни заявляють, що з початку військової операції РФ у Сирії бомбардуванням піддалися 25 шкіл країни. Про це повідомляє турецьке агентство Анадолу.

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Відзначається, що авіанальоти, зосереджені в районах Ідліб, Хама, Хомс, Алеппо, Дамаску і його околицях, які знаходяться під контролем опозиції.

"Росія водночас із бомбардуванням мечетей, лікарень, пекарень, завдає удари по школам та дитячим садкам. Вона піддала бомбардуванню 25 шкіл у різних містах країни - Алеппо, Ідлібі, Дамаску, Ракка і Дейр-ез-Зорі", - цитує агентство заяву опозиції.

В результаті останнього авіаудару російських винищувачів 11 січня по школі в районі Анжар загинули 17 осіб, у тому числі 8 учнів.

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Повідомляється, що мішенню російських літаків, крім школи в районі Анжар в Алеппо, стали також школи в селах Атаріб, Гура, Кефер Даел, Кефер Мая, Мана і Якид аль-Адас.

В Ідлібі бомбардування російської авіації були спрямовані на райони Джарджаназ, Джіср аш-Шугур, Маарат Нуман і Сармада, Рамі і Кансафра. У Дамаску ударів рзавдали по району Думи, кварталу Дейр Асафіл та інших територіях.

Військова операція РФ, яка почалася 30 вересня минулого року, офіційно була спрямована на боротьбу з ІДІЛ в Сирії. Але західні політики і правозахисники регулярно заявляли про те, що російські військові бомблять не тільки терористів, але і противників режиму Асада.