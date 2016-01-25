У ПАРЄ заявили, що Росію не допустять до роботи в асамблеї до осені

Про це заявила Анн Брассер на прес-конференції в Страсбурзі після засідання бюро, передає "Європейська правда".

Вона підтвердила, що юридична позиція, яку вона надіслала у Москву тиждень тому, залишається чинною: "Вони (росіяни) не зможуть сформувати свою делегацію протягом року, крім як після нових виборів". Вибори у РФ відбудуться в середині вересня поточного року.

Брассер також прокоментувала висловлювання Костянтина Косачова, голови думського комітету у закордонних справах, який заявив минулого тижня, що позиція, висловлена Брассер, не має юридичного підґрунтя.

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"Косачов вважає, що я емоційно відреагувала і чомусь він переконаний, що це через те, що я жінка. І йдеться не про емоції, а про правила. Сесія юридично починається в січні і триває до кінця року, а подати склад делегації можна лише до початку сесії. Бюро ПАРЄ погодилося з цим", - заявила вона.

За словами президента ПАРЄ, бюро асамблеї взяло до відома її листи до Москви з юридичним обґрунтуванням заборони Росії брати участь у роботі асамблеї, і ніхто не висловив своїх заперечень щодо цього.

Варто додати, що 25 січня закінчується термін повноважень Брассер, буде обрано нового президента асамблеї.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер заявила, що російська делегація, відмовившись їхати на зимову сесію Асамблеї, позбавила себе права брати участь в її роботі протягом 2016 року.